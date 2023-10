Business news: Brasile, esperto a "Nova", imprese italiane mostrano performance superiori rispetto a quelle locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piccola o media impresa nel settore dei trasporti, della logistica e dell'industria, preferibilmente con sede nello stato di San Paolo o Minas Gerais. Questo il profilo dell'azienda italiana in Brasile che ha presentato il maggiore tasso di sopravvivenza nello scenario economico del Paese sudamericano negli ultimi 25 anni. E' quanto emerge da uno studio realizzato dalla società di consulenza fiscale Bcco, specializzata nell'assistenza di imprese italiane che vogliono investire in Brasile. "Il tasso di sopravvivenza complessivo per le aziende italiane è del 51 per cento", afferma a Nova l'autore della ricerca, Walter Bottaro. "Da un punto di vista comparativo nello stesso periodo di tempo analizzato, il tasso di sopravvivenza per le aziende brasiliane è stato del 25 per cento. Ciò dimostra – afferma il commercialista e docente universitario - che le imprese italiane in Brasile mostrano performance notevolmente superiori rispetto a quelle locali". (Res)