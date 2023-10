Business news: Brasile, presidente Petrobras, esplorazione margine equatoriale nel primo semestre 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della compagnia energetica statale brasiliana Petrobras, Jean Paul Prates, ha dichiarato che la società intende avviare le esplorazioni petrolifere nel bacino del Margine Equatoriale, al largo della costa nord-orientale del Paese, entro la prima metà del 2024. "Abbiamo tutte legittime aspettative che nella prima metà del prossimo anno, o al più tardi durante tutto l'anno, ci dirigeremo verso il bacino al largo dello stato di Amapá per perforare il Margine Equatoriale", ha affermato nel corso di un seminario presso la Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes). Prates si è detto fiducioso sul risultato del processo di concessione delle licenze in corso da parte dell'Istituto brasiliano per l'ambiente e le risorse naturali rinnovabili (Ibama). (Res)