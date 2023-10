Medio Oriente: Mezzaluna Rossa, ospedali Gaza ormai privi di energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ospedali nella Striscia di Gaza sono bersaglio di bombardamenti costanti e stanno per esaurire il combustibile necessario ad alimentare i gruppi elettrogeni, da cui le strutture dipendono dopo il taglio delle forniture di energia elettrica alla Striscia. Lo ha dichiarato all’emittente televisiva “Cnn” il direttore generale della Mezzaluna Rossa palestinese, Marwan Jilani. Il funzionario ha avvertito che nelle strutture ospedaliere, così come a Gaza in generale, c'è grave carenza di cibo, acqua, medicinali e carburante: quest’ultimo, in particolare, potrebbe esaurirsi già entro domani. “La distruzione a Gaza è immensa. Non abbiamo mai visto nulla di simile”, ha affermato Jilani riferendosi alle conseguenze della campagna di attacchi aerei intrapresa dalle Forze di difesa israeliane più di una settimana fa, in risposta al sanguinoso attacco dei miliziani di Hamas in territorio israeliano. Jilani ha rivolto un appello per un cessate il fuoco che consenta l’ingresso degli aiuti umanitari fermi al valico di frontiera di Rafah, al confine tra Gaza e l’Egitto. Ieri il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha dichiarato a margine di un incontro con il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi che il valico di Rafah “verrà aperto”. (Was)