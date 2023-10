Medio Oriente: Sullivan, conflitto di Gaza rischia di allargarsi al Libano e al resto della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra innescata dall’attacco di Hamas a Israele, cui Gerusalemme ha risposto con una campagna di attacchi aerei d’intensità senza precedenti contro la Striscia di Gaza, rischia di allargarsi al Libano e al resto della regione, trasformandosi in un conflitto regionale. Lo ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan. “C’è il rischio di una escalation di questo conflitto, dell’apertura di un secondo fronte a nord, e ovviamente di un coinvolgimento dell’Iran. Il rischio esiste”, ha avvertito il funzionario, aggiungendo che Washington “è stata consapevole di questo rischio sin dal principio”. Per questa ragione, ha aggiunto Sullivan, “il presidente (degli Stati Uniti, Joe Biden) si è mosso così rapidamente e risolutamente per spostare una portaerei nel Mediterraneo orientale, una portaerei nel Golfo, perché vuole inviare un messaggio di deterrenza molto chiaro a qualsiasi Stato o attore intenzionato a sfruttare questa situazione”.(Was)