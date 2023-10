Medio Oriente: Biden, occupazione di Gaza sarebbe un “grosso errore”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'occupazione di Gaza da parte di Israele sarebbe un “grosso errore”, ma era necessario “rispondere” all’attacco di Hamas e “colpire” l’organizzazione militante palestinese, dopo l’attacco sferrato da quest’ultima a Israele il 7 ottobre scorso. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel corso di una intervista televisiva trasmessa ieri, durante la quale Biden ha paragonato le scene della violenza dei miliziani di Hamas contro i civili israeliani all’Olocausto. Alla domanda se gli Stati Uniti approvino l’assedio totale di Gaza intrapreso da Israele in risposta all’attacco, Biden si è detto “fiducioso” che le Forze di difesa israeliane agiranno “nel rispetto del diritto di guerra”. L’inquilino della Casa Bianca si è però espresso contro la possibilità di una occupazione israeliana di Gaza: “Penso sarebbe un grosso errore”, ha detto Biden. “Quanto sta accadendo a Gaza, a mio modo di vedere, è che Hamas e gli elementi più estremi di Hamas non rappresentino il popolo palestinese. E penso sarebbe… Sarebbe un grosso errore per Israele occupare Gaza di nuovo. Tuttavia, eliminare gli estremisti… Hezbollah è a nord e Hamas a sud (di Israele) - è una necessità”. Biden ha anche ribadito il messaggio già trasmesso ai leader dei Paesi mediorientali dal segretario di Stato Antony Blinken: gli Stati Uniti vogliono che il valico di Rafah tra Egitto e Gaza venga aperto per consentire il deflusso dei civili palestinesi e l’invio di aiuti umanitari. Biden ha affermato che Hamas deve essere eliminato interamente, ma “deve esserci un’Autorità palestinese. Deve esserci (…) un percorso per uno Stato palestinese”.(Was)