Polonia: Trzaskowski (Ko), Pis non ha alcuna capacità di formare una coalizione

- Il partito Diritto e giustizia (Pis) non ha alcuna capacità di formare una coalizione di governo in Polonia e gli scenari sono abbastanza chiari. E’ quanto ha detto il sindaco di Varsavia, Rafal Trzaskowski, commentando il primo exit poll pubblicato dall’agenzia Ipsos dopo la fine del voto per le elezioni parlamentari alle ore 21. “Tutti sanno che queste elezioni sono state democratiche ma non alla pari. Da un lato stavano le aziende statali, l’intero apparato statale, la propaganda televisiva, i giornali del gruppo Orlen. Una macchina gigantesca. E nonostante ciò, ai partiti di opposizione è riuscito di vincere insieme”, ha affermato il primo cittadino della capitale polacca. L’exit poll attribuisce il 36,8 per cento a Pis, consegnandogli la vittoria ma anche l’incapacità di trovare una maggioranza da solo o alleandosi con la destra radicale di Confederazione, ferma al 6,2 per cento. Ko sarebbe invece al 31,6 per cento. (Vap)