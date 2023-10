Polonia: Kaczynski (Pis), exit poll ci consegnano la quarta vittoria nella storia del partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esito delle rilevazioni consegna al partito polacco Diritto e giustizia (Pis) la quarta vittoria alle elezioni parlamentari nella sua storia e la terza di fila. Lo ha detto il leader di Pis Jaroslaw Kaczynski, commentando il primo exit poll pubblicato dopo la fine del voto alle ore 21. “E’ un grande successo della nostra formazione e del nostro progetto per la Polonia”, ha affermato. Tuttavia, Kaczynski ha aggiunto che la vera domanda è se “questo successo potrà trasformarsi in un ennesimo mandato del nostro governo”. “E questo ancora non lo sappiamo”, ha continuato il leader di Pis. L’exit poll dell’agenzia Ipsos attribuisce il 36,8 per cento a Pis, consegnandogli la vittoria ma anche l’incapacità di trovare una maggioranza da solo o alleandosi con la destra radicale di Confederazione, ferma al 6,2 per cento. (Vap)