Colombia: Petro, pronti a rompere le relazioni con Israele (5)

- "Mi piacerebbe invitare il signor presidente per poter viaggiare assieme in Israele", ha replicato l'ambasciatore, intervistato da "Blu Radio". "Lo invito a visitare il museo di Yad Vashem. Possiamo fare anche un passaggio dalla Polonia, visitare il campo di Auschwitz-Birkenau, il campo di Majdanek", ha aggiunto. "Sono già stato ad Auschwitz e adesso lo vedo uguale a Gaza", ha ribattuto Petro, ancora su X. Da ultimo, il presidente colombiano ha pubblicato il messaggio con cui un media francese ricostruiva il parallelismo stabilito tra Gaza e i campi nazisti. "Questo è un profilo francese. Come sono interessanti i commenti che vengono pubblicati, se messi a confronto con quelli di buona parte della nostra stampa", ha sottolineato Petro a corredo di un messaggio accolto con apparente calore dagli internauti. (segue) (Mec)