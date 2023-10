Colombia: Petro, pronti a rompere le relazioni con Israele (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, il movimento palestinese Hamas ha rilanciato su telegram un messaggio pubblicato da Petro su X l'8 ottobre, all'indomani degli attacchi, e ora fissato come il primo nel profilo: "L'unico modo in cui i bambini israeliani possano dormire in pace è che dormano in pace i bambini palestinesi". Una citazione a metà, peraltro, dal momento che la prima frase dell'originale, omessa, ribaltava il ragionamento: "L'unico modo in cui i bambini palestinesi possano dormire in pace è che dormano in pace i bambini israeliani". Una condizione, aggiungeva Petro, che "non si otterrà mai con la guerra", ma "con un accordo di pace che rispetti la legalità internazionale e il diritto dei due popoli a vivere in libertà". Un messaggio accompagnato da una galleria di foto "di bambini palestinesi assassinati per l'occupazione illegale del loro territorio". (Mec)