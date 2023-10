Business news: Venezuela, esportazioni petrolifere in aumento con licenza a Chevron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni petrolifere venezuelane stanno beneficiando della licenza concessa alla compagnia statunitense Chevron. Lo afferma Luis Vicente García, responsabile della Camera di commercio e industria venezuelano americana (VenAmCham). Parlando all’emittente “UnionRadio” Garcia ha detto che le esportazioni di petrolio cominciano ad essere le più importanti e in questo semestre sono state "1,2 miliardi di dollari, pari all'87 per cento del totale delle esportazioni". Il responsabile ha precisato che si comincia già a osservare l'importanza dell'effetto Chevron "perché le esportazioni venezuelane crescono". Le esportazioni di petrolio del Venezuela a settembre hanno superato gli 800mila barili al giorno (bpd), la seconda media mensile più alta di quest'anno. Lo scorso dicembre il governo del Venezuela e la società statunitense Chevron hanno firmato a Caracas i contratti per il proseguimento della produzione congiunta di petrolio nel Paese caraibico, grazie all'allentamento delle sanzioni economiche da parte degli Stati Uniti. (Res)