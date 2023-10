Medio Oriente: Crosetto, nessun militare italiano coinvolto caduto vicino a Naqoura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Inoltre, sempre in merito a quanto successo oggi presso la base di Naqoura, sede del comando della United Nations Interim Force Lebanon – Unifil, io personalmente, insieme al ministero della Difesa, Stato maggiore della Difesa e al Covi, vogliamo ricordare che quanto è successo è andato così: un razzo, presumibilmente a causa del forte vento, ha deviato traiettoria e si è conficcato nel terreno in un'area libera, ma lontana da edifici e strade, nell'area logistica del quartier generale di Unifil a Naqoura, senza nessuna conseguenza", ha proseguito Crosetto. "Nessun militare italiano è stato coinvolto nell’evento. La base di Naqoura non è una base italiana. E per il Comando italiano del Settore Ovest di Unifil, che si trova a Shama, a circa 11 chilometri più a nord di Naqoura, i nostri militari sono al sicuro, la situazione viene monitorata. Ma lo status di force protection di Unifil è temporaneamente incrementato ed è stato richiesto a tutti i militari della missione di evitare movimenti non necessari. Io personalmente, la Difesa, Stato maggiore della Difesa e il Covi seguiamo con costante attenzione la situazione sul terreno del Libano”, ha concluso il ministro. (Com)