Medio Oriente: Biden potrebbe recarsi in Israele questa settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi sono in contatto con le controparti israeliane in merito ad una possibile visita del presidente Joe Biden in Israele, dopo l’attacco sferrato il 7 ottobre scorso dal movimento palestinese islamista di Hamas. Fonti israeliane hanno riferito al portale di informazione “Axios” che la visita potrebbe avere luogo già questa settimana. Secondo le fonti, il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, avrebbe invitato Biden durante la loro telefonata di ieri. (Was)