Business news: Venezuela, vicepresidente Rodriguez in Russia per partecipare alla VI Settimana dell’energia

- La vicepresidente del Venezuela, Delcy Rodriguez, è arrivata in Russia per partecipare all’evento VI Settimana dell’energia. "A nome del presidente Nicolas Maduro e del popolo venezuelano, siamo arrivati a Mosca per partecipare alla VI Settimana dell’energia. Un forum di vitale importanza per affrontare le questioni dell'equilibrio energetico globale e della cooperazione", ha scritto la vicepresidente su X (ex Twitter). (Res)