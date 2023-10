Business news: Brasile, Fmi stima rapporto deficit pil all'88,1 per cento a fine 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito pubblico lordo del Brasile (rapporto deficit-Pil) passerà dall'85,3 per cento nel 2022 all'88,1 per cento nel 2023. Lo riferisce il Fondo monetario internazionale (Fme) nel rapporto fiscale pubblicato il 11 ottobre, evidenziando inoltre che l'indicatore continuerà a crescere nei prossimi cinque anni, fino a raggiungere il 96 per cento del Pil nel 2028. Il debito lordo brasiliano è al di sopra della media dei Paesi emergenti, che secondo l'Fmi dovrebbe raggiungere il 68,3 per cento del Pil nel 2023. Tra i 36 paesi di questo gruppo il debito lordo del Brasile è il terzo più alto, al pari di quello dell'Ucraina, inferiore solo a quello di Egitto, 92,7 per cento e Argentina, 89,5 per cento. A dicembre 2020, il maggiore livello della storia, il rapporto deficit-Pil brasiliano aveva toccato l'86,9 per cento. Il livello più basso è stato raggiunto a dicembre 2013, 51,5 per cento. (Res)