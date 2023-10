Business news: Argentina, aumento dollaro blue, Fernandez denuncia candidato ultraliberale Milei per “intimidazione pubblica”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente argentino, Alberto Fernandez, ha denunciato il candidato presidenziale ultraliberale di La Libertad Avanza (Lla), Javier Milei, per "intimidazione pubblica" dopo il brusco rialzo del valore del dollaro illegale o "blue", sostenendo che le dichiarazioni del candidato in merito alla solvibilità della valuta argentina abbiano causato "paura" tra i cittadini e ha favorito lo sviluppo di una "corsa agli sportelli". Lo riferisce l'agenzia Telam. Fernandez, che ha anche denunciato il deputato e candidato a sindaco del governo della Città di Buenos Aires per Lla, Ramiro Marra, ha sostenuto che la "corsa" esibita dai mercati dei cambi negli ultimi giorni è stata "una conseguenza diretta di dichiarazioni pubbliche e massicce di un gruppo di persone con responsabilità istituzionale, attraverso la quale hanno prima paragonato la moneta nazionale agli escrementi e – attraverso un errore concettuale – hanno affermato che essa presenti un meccanismo di emissione che non è né vero né accurato". Dopo la denuncia, Milei ha scritto su X (ex Twitter): "La casta ha paura... La libertà avanza. Viva la Libertà". (Res)