Business news: Messico, a settembre inflazione al 4,45 per cento su anno

- A settembre, l'indice dei prezzi al consumo in Messico è cresciuto del 4,45 per cento su anno, e dello 0,44 per cento su agosto. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi). Il dato, in calo da oltre sette mesi, si avvicina sempre più al livello obiettivo fissato dalla Banca centrale (Banxico), pari al 3 per cento, con una tolleranza di un punto percentuale in più o in meno. Il paniere della cosiddetta "core inflation", il gruppo di prodotti che non presentano volatilità stagionali ha registrato nelle prime due settimane di settembre un incremento dello 0,36 per cento sulla seconda parte di agosto e del 5,76 per cento su anno. Il restante gruppo - prodotti alimentari, energetici e tariffe autorizzate dal governo - è calato dello 0,60 per cento su anno e aumentato dello 0,60 per cento sul periodo. (Res)