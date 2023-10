Medio Oriente: Crosetto, Israele deve intervenire per confermare deterrenza, se la perdesse sarebbe morto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

None

None

None

- Israele deve intervenire contro il movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza per confermare la sua funzione di deterrenza. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, ospite di “Stasera Italia Weekend” su “Rete 4”. “Israele non può non intervenire per un motivo che per noi è difficile capire”, ha detto il ministro. “Ci sono persone che odiano Israele (…) Persone che hanno una considerazione della vita diversa da noi occidentali e che Israele riesce a tenere a freno per una sua funzione di deterrenza”, ha continuato Crosetto. “Se la perdesse, Israele sarebbe morto, quindi deve confermare la sua forza. E' una cosa vitale per loro”, ha spiegato il ministro. (Res)