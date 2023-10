Medio Oriente: Crosetto, Hamas blocca fuga palestinesi perché morti servono ad acquisire consenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza dei palestinesi non c’entra nulla con Hamas e deve potersi mettere in salvo. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, ospite di “Stasera Italia Weekend” su “Rete 4”. “Finora la loro fuga è stata bloccata da Hamas perché sono uno scudo comodo”, ha spiegato Crosetto, per il quale Hamas usa la morte di donne e bambini “per acquisire consenso”. “I capi di Hamas non sono a Gaza ma seduti in hotel a cinque stelle altrove”, ha detto il ministro. (Res)