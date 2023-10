Medio Oriente: Crosetto, nessun militare italiano coinvolto caduto vicino a Naqoura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione nel sud del Libano resta, purtroppo, grave ma per ora nessun militare italiano inquadrato nel contingente Unifil è stato coinvolto. Lo ha affermato, in una nota, il ministro alla Difesa Guido Crosetto." Per quanto riguarda il razzo che ha colpito il quartier generale della missione Unifil dell'Onu, che si trova nel sud del Libano, a Naqoura, a cui prendono parte anche 1.103 militari italiani, si tratta di un missile deviato e che non ha causato alcun danno. Non era un missile lanciato sulla base italiana, ma di una traiettoria accidentale che è caduto lontano dalla base dei nostri soldati. Rimane, però, che che la situazione resta quella che è, cioè grave", ha detto Crosetto. “Il mio ministero, attraverso lo Stato maggiore della Difesa, il Comando operativo di vertice interforze (Covi), tutte le strutture della Difesa e l’intero governo, mantiene la situazione sotto il pieno controllo, monitorando ogni minuto l'evolversi dei fatti, delle condizioni sul terreno e le possibili evoluzioni. Ma, qualora ci fossero o si concretizzassero nuovi pericoli, come quelli che solo ieri hanno determinato la mia decisa scelta di far rientrare in Italia i carabinieri della missione addestrativa di stanza a Gerico, verrà fatta la stessa cosa. Se percepirò che i nostri contingenti entrassero in pericolo la scelta sarebbe scontata, anche perché i nostri militari sono lì, in Libano, con regole di ingaggio molto chiare che non prevedono né la preparazione né l'attrezzatura per qualcosa di diverso da Unifil, che è un'operazione di monitoraggio". (segue) (Com)