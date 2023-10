© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'assessora all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi interviene alla cerimonia commemorativa dell'80mo Anniversario del rastrellamento degli ebrei di Roma con la deposizione di una corona di alloro presso il Cippo del Deportato nel reparto ebraico del Cimitero del Verano. Roma, Ingresso da via Tiburtina, prima del cavalcavia della tangenziale (ore 11.30)- L'assessore alla Cultura Miguel Gotor interviene al convegno "A ottant'anni dal rastrellamento degli ebrei di Roma". Roma, Università Roma Tre, Aula Magna del Rettorato, via Ostiense 133b (ore 15:30)– L'assessora alle Politiche sociali e alla salute Barbara Funari partecipa all'evento "Tanti cuori e una capanna", Festa dei Cohousing. Roma, Casa Crocco, via Luigi Crocco 23 (ore 15:30)– Gli assessori alla Cultura Miguel Gotor, all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi e alla Scuola, Formazione Lavoro di Roma capitale, Claudia Pratelli partecipano alla "Marcia della Memoria". Roma, da piazza del Campidoglio a largo 16 Ottobre 1943 (ore 17:30)- L'assessore alla Cultura Miguel Gotor partecipa alla cerimonia ufficiale di commemorazione dell'80mo anniversario del rastrellamento degli ebrei da Roma. Roma, Portico d'Ottavia, largo 16 Ottobre 1943 (ore 19)– Gli assessori alla Cultura Miguel Gotor e alla Scuola, formazione lavoro di Roma capitale Claudia Pratelli assistono allo spettacolo "Quel giorno. Memorie del 16 ottobre 1943". Roma, Teatro Argentina, largo di Torre Argentina 52 (ore 21) (segue) (Rer)