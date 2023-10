Polonia: Tusk (Ko), possiamo dire che le elezioni segnano la fine del governo di Pis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si può dire che le elezioni parlamentari in Polonia hanno segnato la fine del governo di Diritto e giustizia (Pis). E’ il commento del leader di Coalizione civica (Ko) Donald Tusk al primo exit poll pubblicato dopo la fine del voto alle ore 21. La rilevazione dell’agenzia Ipsos attribuisce il 36,8 per cento a Pis, consegnandogli la vittoria ma anche l’incapacità di trovare una maggioranza da solo o alleandosi con la destra radicale di Confederazione, ferma al 6,2 per cento. “Non sono mai stato così contento di questo presunto secondo posto. Ha vinto la Polonia. Ha vinto la democrazia”, ha affermato Tusk, la cui formazione avrebbe ottenuto, sempre secondo l’exit poll, il 31,6 per cento. Tusk si è anche congratulato con Terza via e Nuova sinistra per il loro risultato e ha ringraziato i loro leader. “Abbiamo fatto una grande cosa”, ha detto l’ex premier. (Vap)