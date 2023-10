Colombia: Petro, pronti a rompere le relazioni con Israele (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente colombiano, sempre molto attivo sulle reti sociali, è intervenuto sin da sabato scorso per commentare "lo scoppio della guerra", ricordando che nel suo discorso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite aveva censurato il modo in cui il "potere mondiale trattava in modo distinto l'occupazione russa sull'Ucraina" e "quella israeliana in Palestina". Dopo aver ricordato che "uccidere bambini innocenti significa terrorismo, sia in Colombia sia in Palestina", Petro ha invitato le parti a sedere a un tavolo negoziale per arrivare alla soluzione di due Stati sovrani. (segue) (Mec)