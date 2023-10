Roma: 56enne agonizzante nell’ex città del Rugby, muore in ospedale, si ipotizza omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 56 anni cittadino romeno, è morto dopo alcune ore di agonia nell’ospedale Sant’Eugenio di Roma. L’uomo è stato trovato agonizzante nella palazzina occupata in via Augusto Renzino a Roma: l’ex città del rugby. Il 56enne era a terra sanguinante. Portato in ospedale è morto alle 17 di oggi. Sul posto gli agenti della polizia scientifica e del commissariato Spinaceto. Si esclude un accoltellamento o colpi di pistola, è probabile che l’uomo abbia subito un pestaggio. (Rer)