22 luglio 2021

- - Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa alla cerimonia commemorativa al Portico d'Ottavia alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Interverranno, inoltre Riccardo Di Segni, rabbino capo di Roma, Victor Fadlun, presidente della Comunità Ebraica di Roma, e Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di S. Egidio. Roma, largo 16 Ottobre 1943 (ore 19)– Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri assiste allo spettacolo "Quel giorno. Memorie del 16 ottobre 1943". Roma, Teatro Argentina, Largo di Torre Argentina 52 (ore 21)- L'assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti Andrea Catarci depositerà una corona d'alloro a Palazzo Salvati in occasione dell'80mo Anniversario del rastrellamento del ghetto di Roma. Roma, via della Lungara (ore 10)- L'assessora alla Scuola, Formazione Lavoro Claudia Pratelli partecipa all'evento "Roma racconta la razzia del 16 ottobre 1943". Saranno ospiti sette delegazioni di studenti delle scuole superiori della città di Roma. Roma, Sala della Protomoteca, Campidoglio (ore 10)- L'assessore alla Cultura Miguel Gotor interviene all'inaugurazione della mostra "I sommersi. Roma, 16 ottobre 1943". Roma, Musei Capitolini – Palazzo dei Conservatori, sale del piano terra. Piazza del Campidoglio (ore 11:30) (segue) (Rer)