Polonia: exit poll, affluenza al referendum inferiore al quorum

- L’affluenza al referendum che si è tenuto in Polonia in parallelo alle elezioni parlamentari è stata del 40 per cento. E’ quanto emerge da un exit poll dell’agenzia Ipsos per l’emittente “Polsat News”. Se i dati ufficiali dovessero confermare la rilevazione di Ipsos, vorrebbe dire che la consultazione referendaria non è vincolante, giacché non è stato raggiunto il quorum del 50 per cento. I quesiti erano quattro. Il primo chiedeva agli elettori se sostengono “la vendita del patrimonio statale a soggetti stranieri, conducendo alla perdita di controllo su settori economici strategici da parte di polacche e polacchi”. Il secondo chiedeva invece se i votanti sono a favore di un “innalzamento dell’età pensionabile, ossia il ritorno a 67 anni per donne e uomini”. Il terzo quesito recitava: “Sostieni l’eliminazione della barriera al confine tra Polonia e Bielorussia?”. Infine, il quarto quesito riguardava l’argomento da cui è originata l’iniziativa del governo per una consultazione referendaria: “Sostieni l’accoglienza di migliaia di immigrati clandestini dal Medio Oriente e dall’Africa, in linea con un meccanismo di ricollocamento obbligatorio imposto dalla burocrazia europea?”. (Vap)