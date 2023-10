© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 19 i francesi morti in Israele a causa degli attacchi di Hamas. Lo ha detto la ministra degli Esteri francese Catherine Colonna, oggi in visita a Tel Aviv. “Non abbiamo notizie attendibili su altri 13 francesi i cui casi sono preoccupanti. Alcuni di loro, forse, sono tenuti in ostaggio", ha continuato Colonna. (Frp)