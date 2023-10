Medio Oriente: Blinken, valico di Rafah sarà aperto per ingresso aiuti a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha detto che il valico di frontiera di Rafah, tra Gaza e l’Egitto, “sarà aperto” per consentire l’ingresso di aiuti nella Striscia. “Stiamo mettendo in atto con le Nazioni Unite, con l’Egitto, con Israele, con altri, il meccanismo attraverso il quale ottenere assistenza e portarla alle persone che ne hanno bisogno”, ha detto parlando ai giornalisti in partenza dal Cairo. (Cae)