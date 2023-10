Medio Oriente: Macron mette in guardia Raisi contro estensione del conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha messo in guardia l’omologo iraniano Ebrahim Raisi contro “qualsiasi escalation o estensione del conflitto” in corso tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. Lo ha reso noto l’Eliseo dopo la conversazione telefonica avvenuta oggi tra i due capi di Stato. Macron ha menzionato "l’esigenza che tutti condannino senza equivoci gli attacchi terroristici perpetrati da Hamas in Israele e il diritto di Israele di difendersi, nonché di eliminare i gruppi terroristici che hanno colpito la sua popolazione”, ha riferito l’Eliseo. (Frp)