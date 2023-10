Migranti: Germania, Lang (Verdi) difende i finanziamenti del governo alle Ong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La copresidente dei Verdi, Ricarda Lang, ha difeso i finanziamenti stanziati dal governo tedesco a favore delle organizzazioni non governative impegnate nel salvataggio dei migranti nel Mar Mediterraneo e nella loro assistenza in Italia. Come riferisce il quotidiano “Die Welt”, per Langa, che è alla guida degli ecologisti con Omid Nouripour, si tratta di una “conquista di civiltà”. La copresidente dei Verdi ha aggiunto: “Se ora alcuni nel dibattito su migranti e rifugiati vedono i salvataggi in mare come un problema principale, allora, a dire il vero, non riesco a capirlo”. Lang ha quindi sottolineato che le ong salvano i profughi dall'annegamento e si detta “dannatamente grata per questo”. Secondo l'esponente degli ecologisti è dunque giusto sostenere queste attività delle organizzazioni non governative con fondi pubblici. La questione ha generato attrito tra Italia e Germania. Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha recentemente preso le distanze dal sostegno statale alle ong che soccorrono i migranti nel Mediterraneo, dichiarando che non si è trattato di una iniziativa sua o del suo governo, bensì di una decisione del Bundestag. Per risolvere il contrasto con l'Italia, il capo del governo federale sostiene “una soluzione pragmatica” da trovare d'intesa con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. (Geb)