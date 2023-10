Campania: vulcanologo tedesco Walter, Vesuvio e Campi Flegrei maturi per eruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vesuvio e i Campi Flegrei sono “maturi per un'eruzione”. È quanto dichiarato dal vulcanologo tedesco, Thomas Walter, del Centro di georicerca (Gfz) dell'Università di Potsdam. Intervistato dal quotidiano “Muenchner Merkur”, Walter ha aggiunto: “Al momento, il Vesuvio è tranquillo, mentre nei Campi Flegrei abbiamo tutti i segnali che il magma si sta muovendo”. Tuttavia, non è attualmente possibile affermare in quale direzione si stia muovendo la roccia fusa. In particolare, Walter ha osservato che, “sotto i Campi Flegrei e il Vesuvio, vi è una specie di serbatoio, a una profondità di circa otto o nove chilometri, dove si raccoglie nuovamente il magma in risalita”. La “grande domanda” è se il movimento proseguirà verso la superficie. Secondo il vulcanologo, “nessuno può rispondere al momento”. (Geb)