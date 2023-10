Medio Oriente: Crosetto, pericolo allargamento conflitto è sempre reale, Iran getta benzina sul fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pericolo di un allargamento del conflitto in Medio Oriente è sempre reale. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, ospite di “Stasera Italia Weekend” su “Rete 4”. “Sotto la cenere c'è sempre la brace che arde” e “c'è il tentativo da parte dell'Iran di buttare benzina sul fuoco”, ha avvertito Crosetto. “A oggi non sembra che a nord Hezbollah abbia preso la decisione di entrare in campo, lo stesso vale per la Cisgiordania e per la Siria. Bisognerà vedere nei prossimi giorni quando lo scontro tra Israele e Hamas sarà più forte, quale effetto possa avere”, ha continuato il ministro. “Gli Stati Uniti e altri si stanno muovendo sia per offrire una via di fuga a chi vuole andarsene dalla Striscia di Gaza, sia per cercare di evitare l’escalation”, ha riferito Crosetto. (Res)