Business news: Colombia, Fmi stima crescita dell’1,4 per cento nel 2023 e del 2 per cento nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Colombia registrerà una crescita dell’1,4 per cento nel 2023 e del 2 per cento nel 2024. Lo scrive il Fondo monetario internazionale (Fmi) nel "World Economic Outlook" di ottobre. Nel 2022 il Paese aveva fatto registrare una crescita del 7,3 per cento. A livello regionale, dopo la crescita del 4,1 per cento registrata nel 2022, nel 2023 il prodotto interno lordo (Pil) dell'America latina e dei Caraibi dovrebbe aumentare al più moderato ritmo del 2,3 per cento. La stima corregge al rialzo l'1,9 per cento stimato a luglio. Un ritmo di crescita che la regione dovrebbe confermare anche nel 2024 (di poco superiore al 2,2 per cento iscritto nel precedente rapporto). Il rallentamento per l'anno in corso, osserva il Fondo, riflette una "normalizzazione della crescita unita agli effetti di politiche più restrittive, un più debole contesto esterno e il calo dei prezzi delle materie prim"", voce quest'ultima cruciale per l'economia latinoamericana. La correzione al rialzo rispetto al rapporto di luglio è in gran parte legata alle buone prestazioni, inattese, di Brasile e Messico. (Res)