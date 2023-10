Polonia: exit poll, Pis al 36,8 per cento e Coalizione civica al 31,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito Diritto e giustizia (Pis) avrebbe vinto le elezioni parlamentari in Polonia con i 36,8 per cento secondo un exit poll dell’agenzia Ipsos per l’emittente “Polsat News”. Il voto è terminato alle 21 e non sono ancora stati pubblicati i primi dati parziali da parte della Commissione elettorale statale. L’exit poll di Ipsos attribuisce alla Coalizione civica (Ko), principale formazione di opposizione, il 31,6 per cento. Al terzo posto sul podio c’è Terza via con il 13 per cento. Superano la soglia di sbarramento anche Nuova sinistra con l’8,6 per cento e la destra radicale di Confederazione con il 6,2 per cento. Se queste percentuali dovessero essere confermate dallo scrutinio dei voti, la vittoria di Pis non consentirebbe comunque al partito di governare da solo. (Vap)