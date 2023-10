Medio Oriente: Tajani, al momento nessun pericolo per militari italiani in Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari italiani impegnati nella missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano del sud (Unifil) vivono una situazione di difficoltà ma per il momento non ci sono pericoli. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervistato a “Dritto e Rovescio” su Rete4. “C’è tensione anche in Libano. Tra Israele e Libano ci sono 1300 militari italiani sotto la bandiera Onu che dovrebbero fare da cuscinetto per evitare che ci sia un peggiorante della situazione. Sono lì da anni, vivono una situazione di difficoltà ma al momento non ci sono pericoli”, ha detto il ministro.(Res)