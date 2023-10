Roma: assessora Ambiente, inaugurata con la Fao Biblioteca alberi e fiori a Villa Pamphilj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È è stata inaugurata a Villa Pamphilj dall'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi con il direttore generale della Fao Qu DongYu e Gaia Zadra, direttrice del Festival del Verde e del paesaggio partner del progetto, la Biblioteca degli Alberi e dei Fiori, rappresentazione a livello botanico delle sette aree mondiali (Africa, Asia, Europe, Near East, Latin America and Caribbean, North America, Pacific). Un progetto nato dalla collaborazione tra Roma Capitale e Fao per rappresentare anche simbolicamente la vicinanza e l'impegno comune per il bene del Pianeta, tra tutti i paesi del mondo. È quanto si legge in una nota dell'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi. Il progetto - prosegue la nota - ha una forte vocazione educativa e didattica, dal momento che parla alla città e ai cittadini di ogni età della fondamentale funzione delle piante e dell'impatto positivo sulla salute collettiva. A seguito di diversi sopralluoghi preliminari effettuati con i referenti per Sovrintendenza Capitolina, Soprintendenza di Stato e Uffici Ville Storiche di Roma Capitale, è stata individuata un'area idonea di circa 2,5 ha all'interno di Villa Pamphilj, in prossimità del Giardino dei Giusti. Il progetto prevede la messa a dimora circa 200 tra alberi, piccoli arbusti e piante da fiore per favorire la biodiversità. (segue) (Com)