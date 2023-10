Roma: assessora Ambiente, inaugurata con la Fao Biblioteca alberi e fiori a Villa Pamphilj (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto - spiega la nota - è stato curato da architetti paesaggisti dello studio Osa, in collaborazione con l'equipe del Festival del Verde e del Paesaggio, che lo hanno donato a Roma Capitale. Le piante sono state individuate dai progettisti in sinergia con gli uffici Alberature e Ville Storiche del Dipartimento capitolino Tutela Ambientale e il Dipartimento Forestry della Fao, che si è impegnata a reperire le piante da mettere a dimora e di allestire i totem informativi e gli arredi dell'area. Il Dipartimento capitolino Tutela Ambientale ha effettuato la messa a dimora delle piante e si occuperà della loro manutenzione e cura. Data la rilevanza del progetto, Assofloro, associazione di rappresentanza degli Enti e delle Associazioni delle Filiere del verde, del paesaggio e dell'ambiente della rete Coldiretti, si è resa disponibile a donare alla Biblioteca degli Alberi le piante necessarie. In questa prima fase sono state messe a terra circa 100 piante, altre verranno piantumate in primavera. Alcune piante (circa 6) verranno messe a dimora a fine marzo, perché periodo più adatto per la piantagione delle essenze esotiche. Tutte le piante sono dotate di QR Code con la spiegazione del progetto, consultabile sul sito della Fao. (segue) (Com)