Roma: assessora Ambiente, inaugurata con la Fao Biblioteca alberi e fiori a Villa Pamphilj (3)

- "L'idea di comporre un piccolo bosco con alberi provenienti da tante parti del Pianeta è un messaggio potente di quello che possiamo fare per preservare la salute del Pianeta: piantare alberi, restituendo ossigeno e mitigando le temperature sempre più alte, unendo le nostre forze per il bene comune", dichiara l'assessora Alfonsi. "Questo piccolo bosco - aggiunge - dialogherà con il vicino Giardino dei Giusti, a connotare ulteriormente questa zona della Villa che già racconta la memoria della città, con gli alberi di ulivo che poco distante da quest'area ricordano appunto i Giusti dell'Umanità. Desidero ringraziare la Fao per averci proposto di lavorare insieme a questa idea che man mano si è tramutata in un progetto concreto, grazie al lavoro condiviso con la Soprintendenza Speciale Colosseo diretta dalla Dottoressa Porro e con la Sovrintendenza Capitolina diretta da Claudio Parisi Presicce, che ringrazio per la condivisione degli obiettivi. La realizzazione di questo progetto si deve anche al grande lavoro del Dipartimento Tutela ambientale, ai nostri funzionari e operatori che, ogni giorno, sono impegnati nella cura degli alberi e del verde della città", conclude Alfonsi. "Siamo particolarmente onorati di poter dare il nostro contributo di competenze e progettualità ad un'iniziativa di così alto profilo e di tale valenza simbolica ed educativa in cui si evince chiaramente quanto la protezione del pianeta e della biodiversità siano i pilastri su cui poggia la nostra stessa sopravvivenza", commenta Gaia Zadra. La cura del verde può contribuire in modo decisivo a questa sfida, un tema che sarà al centro del Festival del Verde e del Paesaggio 2024", conclude Zadra. (Com)