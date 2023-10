Medio Oriente: domani Meloni riceve re Abdullah, parte dall'Italia il tour europeo del re giordano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà domani a Palazzo Chigi un colloquio fra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il re di Giordania Abdullah II. All'incontro, che si svolgerà al termine della riunione del Consiglio dei ministri, saranno presenti anche il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani e l'omologo di Giordania Ayman Safadi: i due si sono visti giusto venerdì scorso, in occasione della visita del capo della diplomazia italiana ad Amman. Il re di Giordania dà il via dall'Italia a un tour europeo che lo vedrà fare tappa anche a Berlino, Londra e Parigi e sarà incentrato sul deterioramento della situazione in Medio Oriente dopo l'offensiva lanciata lo scorso 7 ottobre dal movimento islamista palestinese Hamas contro Israele. Un'iniziativa diplomatica significativa, quella del sovrano di Amman, che a partire dall'incontro di domani con Meloni esporrà la posizione di uno Stato che ospita, stando ai dati delle Nazioni Unite, circa due milioni di profughi palestinesi e che, al contempo, ha un confine di circa 240 chilometri con Israele. (segue) (Res)