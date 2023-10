Medio Oriente: domani Meloni riceve re Abdullah, parte dall'Italia il tour europeo del re giordano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione di re Abdullah punta a esercitare pressione sugli Stati europei affinché si impegnino per evitare un'ulteriore escalation delle operazioni militari, ma anche per affrontare il dossier umanitario. Fra gli obiettivi del sovrano giordano – e la posizione è ampiamente condivisa anche dall'Italia – c'è quello di favorire l'apertura di corridoi umanitari non appena si riuscirà a ottenere un cessate il fuoco o, quantomeno, una riduzione delle operazioni militari e consentire così l'uscita sicura dalla Striscia di Gaza di circa due milioni di persone. Terzo ma non meno importante obiettivo del sovrano hascemita è quello di ottenere il contributo dell'Unione europea per favorire la ripresa di un negoziato politico che tenga conto delle esigenze di sicurezza di Israele e, al contempo, delle legittime aspirazioni statuali dell'Autorità nazionale palestinese. (Res)