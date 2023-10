Medio Oriente: il conflitto a Gaza infiamma la regione, Israele si prepara all’operazione di terra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono senza sosta i lanci di razzi da parte del movimento islamista palestinese Hamas verso il territorio dello Stato ebraico, mentre l’aviazione israeliana “getta le basi per manovre di terra più efficaci possibili" grazie agli attacchi sull’enclave palestinese volti a “rimuovere quante più minacce possibili”. Sono le parole del comandante dell'aviazione israeliana, il generale Tomer Bar, a commento delle operazioni in corso dal 7 ottobre, giorno in cui Hamas ha perpetrato una serie di attacchi nel territorio israeliano causando 1.400 morti e la dura reazione delle forze israeliane. Nel frattempo, migliaia di palestinesi residenti nella parte settentrionale dell’enclave si sono diretti verso sud, dopo l’ordine di evacuazione diffuso dalle autorità israeliane. L’Onu fa sapere che gli sfollati a Gaza sono almeno un milione. (segue) (Res)