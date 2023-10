Medio Oriente: il conflitto a Gaza infiamma la regione, Israele si prepara all’operazione di terra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo forti pressioni fatte dal governo degli Stati Uniti, Israele ha ripreso la fornitura di acqua nel sud della Striscia di Gaza. Lo riferisce il sito di informazione “Axios" citando due funzionari israeliani. Il blocco delle forniture idriche era stato annunciato dal ministro israeliano dell'Energia, Israel Katz, aveva detto che "nessun rubinetto dell'acqua verrà aperto" finché gli ostaggi tenuti da Hamas non saranno liberati. Parallelamente, è sempre più tesa la situazione lungo il confine con il Libano, dove l’aviazione israeliana ha attaccato le infrastrutture militari del movimento filo-iraniano sciita Hezbollah in risposta al lancio di alcuni razzi che hanno causato la morte di un uomo e diversi feriti. Anche il quartier generale della missione di interposizione delle Nazioni Unite in Libano (Unifil), dove operano 1.100 militari italiani, è stato colpito da un razzo, senza causare il ferimento di nessuno. (segue) (Res)