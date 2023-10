Medio Oriente: il conflitto a Gaza infiamma la regione, Israele si prepara all’operazione di terra (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, il presidente Al Sisi ha definito la reazione di Israele “una punizione collettiva”, dal momento che “è andata oltre l’autodifesa”. Al Sisi ha anche affermato di essere contro gli attacchi “a qualsiasi civile” nel conflitto in corso e di lavorare “con forza e determinazione” per contenere e limitare le ripercussioni. Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo iraniano, Hossein Amir-Abdollahian per discutere del conflitto in corso tra Israele e Hamas. Wang, riferisce l’agenzia di stampa cinese “Xinhua”, ha affermato che la Cina sostiene i paesi islamici nel parlare con una sola voce sulla questione palestinese e ha esortato la comunità internazionale ad agire contro i danni arrecati ai civili da qualsiasi parte. Il ministro ha definito la questione palestinese “un’ingiustizia storica, che dovrebbe finire il prima possibile”. Il ministro iraniano, durante un incontro con il premier e omologo del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al Thani, a Doha, ha invece spiegato che “nessuno sarà in grado di garantire il controllo della situazione se Israele invade la Striscia di Gaza”, mettendo in guardia contro un possibile allargamento del conflitto. (segue) (Res)