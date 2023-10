Medio Oriente: il conflitto a Gaza infiamma la regione, Israele si prepara all’operazione di terra (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte a questo scenario, i membri del Consiglio europeo sottolineano con forza “il diritto di Israele a difendersi in linea con il diritto umanitario e internazionale di fronte ad attacchi violenti e indiscriminati”. Lo si legge in una loro dichiarazione che definisce la posizione comune dell’Unione europea sull’evolversi della situazione in Medio Oriente. “L'Unione europea condanna con la massima fermezza Hamas e i suoi attacchi terroristici brutali e indiscriminati in Israele e deplora profondamente la perdita di vite umane. Non esiste alcuna giustificazione per il terrorismo”, si legge nella dichiarazione, che evidenzia la necessità di proteggere tutti i civili in linea con il diritto internazionale umanitario, di rilasciare gli ostaggi detenuti da Hamas e di fornire “urgenti” aiuti umanitari alla popolazione. (segue) (Res)