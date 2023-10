Medio Oriente: Biden a presidente Anp Abbas, al lavoro per forniture umanitarie a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno lavorando con i partner regionali per garantire che le forniture umanitarie raggiungano i civili nella Striscia di Gaza e per evitare che il conflitto si allarghi. Lo ha dichiarato il presidente statunitense Joe Biden su X (ex Twitter). "Ho parlato con il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Mahmoud, ndr) Abbas per condannare l'attacco di Hamas contro Israele e ribadire che Hamas non difende il diritto del popolo palestinese alla dignità e all'autodeterminazione”, ha proseguito.(Was)