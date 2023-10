Medio Oriente: capo stato maggiore Israele visita militari al confine con Gaza - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Il capo di Stato maggiore dell'esercito israeliano, generale Herzi Halevi, visita i militari al confine con Gaza. "La nostra responsabilità ora è entrare a Gaza, andare nei luoghi dove l'organizzazione terroristica Hamas si prepara, agisce, pianifica. Dobbiamo attaccarli ovunque, ogni comandante, ogni miliziano, dobbiamo distruggere le infrastrutture. In una parola, dobbiamo vincere", ha detto Halevi, sottolineando che "non si torna indietro finché non finiamo il lavoro". (Res)