Medio Oriente: domani Meloni riceve re Abdullah, parte dall'Italia il tour europeo del re giordano (3)

- L’incontro fra re Abdullah e la premier Meloni, inoltre, consentirà di confermare l’ottimo stato dei rapporti bilaterali e anche di rafforzare il coordinamento tra Italia e Giordania in relazione alla crisi in corso nella regione. L'intensificazione degli scontri al confine settentrionale israeliano fra le forze armate del Paese ebraico e la milizia sciita libanese Hezbollah, infatti, amplifica i timori di un'espansione del conflitto e, in questo senso, sarà importante sentire le valutazioni del sovrano giordano in merito. La Giordania, peraltro, è un Paese prioritario per la Cooperazione italiana, con rapporti regolati da un accordo bilaterale siglato nel 2018. La Cooperazione italiana, stando alla programmazione aggiornata al 2023, ha in programma iniziative pluriennali per un valore complessivo pari a 8,4 milioni di euro che riguardano settori come la formazione professionale, la tutela del patrimonio culturale, la sanità e le infrastrutture idriche, cui si aggiungono altri quattro milioni di euro di iniziative di emergenza. (Res)