24 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl Sindaco Giuseppe Sala prende parte all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università degli Studi di Milano.Mind (ore 11)Il Sindaco Giuseppe Sala prende parte all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università degli Studi di Milano.Mind Milano Innovation District, Via Cristina Belgioioso, 171 (ore 11)Si riunisce il consiglio comunalePalazzo Marino, Piazza scala, 2 (ore 16:30)REGIONEL'assessore al Territorio e sistemi verdi Gianluca Comazzi partecipa all'apertura dei lavori della XVIII Giornata nazionale del cane guida.Istituto dei Ciechi, Via Vivaio, 7 (ore 10:15)L'assessore alla Sicurezza e protezione Civile, Romano La Russa, apre i lavori del convegno "Bullismo e baby gang: cause e rimedi" organizzato da Regione Lombardia in collaborazione con l'associazione "Senza veli sulla lingua".Palazzo Pirelli, auditorio Gaber, piazza Duca d'Aosta, 3 (ore 10:30)L'assessore all'Istruzione, formazione e lavoro, Simona Tironi, in occasione della Fiera Host, prende parte alla presentazione del progetto nell'ambito della IWCA (International Women's Coffee Alliance) che sostiene le donne delle zone produttrici di caffè nel mondo.FieraMilano Rho, stand Trismoka, padiglione 14 - stand 23, Strada Statale del Sempione, 28 Rho/MI, (ore 13:30)Il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani introduce la tavola rotonda intitolata "Quali premesse per l'Autonomia? Fonti, modelli, valori".Palazzo Pirelli, Belvedere "Enzo Jannacci", via Filzi, 22 (ore 15)VARIEFilt Cgil Milano e Lombardia, Cgil Milano, Cgil Lombardia lanciano un questionario rivolto alle donne lavoratrici nel settore trasporti in Lombardia, e presentano dati, analisi e racconti di quotidianità lavorativa delle donne nei trasporti lombardi.Casa della Cultura, via Borgogna 3. (ore 10)Inaugurazione del nuovo laminatoio SBM di Duferco Travi e Profilati. Partecipano, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia; Carlo Bonomi, presidente Confindustria.Via Armando Diaz, 248 San Zeno Naviglio/Bs ( Ore 10:30)Inaugurazione Anno Accademico 2023/2024 e Cerimonia per la Prima Pietra del Campus MIND, Milano Innovation District. Intervengono: Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici; Cristina Rossello, Consigliera del Ministro dell'Università e della Ricerca; Alessandro Fermi, assessore all'Università, ricerca, innovazione della Regione Lombardia;Giuseppe Sala, Sindaco di Milano;Elio Franzini, Rettore dell'Università degli Studi di MilanoAuditorium, V.le Rita Levi-Montalcini, 1 (ore 11)Il ministro delle infrastrutture e vice premier Matteo Salvini interviene all’incontro con la cittadinanza in occasione della sagra cittadina per la Festa Patronale.Via Volturno Lissone MB (ore 16:45)Presentazione del progetto “Energia in Cooperativa”. Intervengono, tra gli altri: Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa e Piano Quartieri del Comune di MilanoAlberto Martinelli, Presidente Fondazione AEM e Fondazione Banco dell’energia; Federico Mauri, Direttore Generale A2A Illuminazione Pubblica.Villaggio Barona, Giardino Milano Green Way, via Italo Svevo 3 (ore 18)Il ministro delle infrastrutture e vice premier Matteo Salvini interviene all’incontro con i cittadiniBar "Hoana Café" via Libertà 113 Concorezzo MB (ore 18)Luca Raimondi, Vescovo ausiliare della Diocesi, incontra dirigenti, allenatori e atleti delle società sportive – amatoriali e professionistiche – attive sul territorio ambrosiano.via Gasparotto, 9 Malnate/Va (ore 20:30)Il ministro delle infrastrutture e vice premier Matteo Salvini interviene a un incontro pubblico.Palamedia, via Tolmino, 42 Bovisio Masciago MB (ore 21:30) (Rem)