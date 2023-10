Italia-Usa: a Washington il 48mo gala annuale della National Italian American Foundation (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la serata, come di consueto, sono state premiate diverse personalità italiane e italoamericane, in virtù del loro contributo alle industrie di riferimento: Gerry Cardinale, fondatore e direttore di RedBird Capital Partners; Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato di Formula Uno; Veronica Berti Bocelli, amministratrice delegata di Almud Music Editions e vicepresidente della Fondazione Andrea Bocelli; il musicista Neil Girardo; e la dottoressa Sara Farnetti. Alla cena di gala hanno partecipato come ospiti speciali anche Jimmy Pitaro, presidente di Espn e dei contenuti sportivi della Disney; l’ex pilota automobilistico Mario Andretti; l’attrice italiana Cristiana D’Anna; e Grace Nelson, di National Prayer Breakfast. L’evento ha rappresentato anche una occasione per celebrare il centenario dell’Aeronautica italiana, con un intervento del capo di Stato maggiore Luca Goretti. (Was)