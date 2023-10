Cina-Ungheria: Orban a Pechino per la riunione del Forum della Nuova via della seta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ungherese Viktor Orban è arrivato a Pechino per partecipare al terzo Forum della Nuova via della seta. Lo ha reso noto la cancelleria del primo ministro magiaro. Orban ha già partecipato ai precedenti forum nel 2017 e nel 2019. “L’Ungheria desidera restare parte del progetto di cooperazione di lungo periodo nel futuro”, si legge nella nota. La Cina è il nono partner commerciale dell’Ungheria e nel 2023 è diventata il suo primo investitore diretto estero. Le aziende cinesi in territorio ungherese danno lavoro a circa 20 mila persone. Durante la sua visita a Pechino, Orban avrà occasione di tenere colloqui bilaterali con il premier Li Qiang e il presidente Xi Jinping, oltre che con i leader di una serie di imprese e banche. (Vap)