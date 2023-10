Medio Oriente: Biden, maggioranza dei palestinesi non ha nulla a che fare con attacchi Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stragrande maggioranza dei palestinesi non ha nulla a che fare con gli spaventosi attacchi di Hamas e ne soffre. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, su X (ex Twitter). “Non dobbiamo perdere di vista il fatto che la stragrande maggioranza dei palestinesi non ha nulla a che fare con gli spaventosi attacchi di Hamas e ne soffre”, ha detto. Secondo fonti Usa, Israele ha ripreso la fornitura di acqua nel sud della Striscia di Gaza, dopo forti pressioni fatte dal governo degli Stati Uniti. Lo riferisce il sito di informazione “Axios" citando due funzionari israeliani. Dopo gli attacchi perpetrati dal movimento islamista palestinese Hamas nel territorio Israeliano lo scorso 7 ottobre, lo Stato ebraico aveva annunciato il blocco delle forniture idriche a Gaza. Il ministro israeliano dell'Energia, Israel Katz, aveva detto che "nessun rubinetto dell'acqua verrà aperto" finché gli ostaggi tenuti da Hamas non saranno liberati. (Was)